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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 5 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 5 травня:

Стало відомо про бюджет лондонського Арсенала на прийдешню літню трансферну кампанію.

Мадридський Реал шукає заміну для українського воротаря Андрія Луніна.

Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі вибачився за свій політ до Саудівської Аравії після поразки від Лор’яна.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.