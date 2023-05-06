Другое

Український спеціаліст отримає нову роботу.

Головний тренер Аль-Айна з Об'єднаних Арабських Еміратів Сергій Ребров покине команду наприкінці сезону, повідомляє uaekick.

За інформацією джерела, клуб вже почав роботу над пошуком нового керманича. Контракт Реброва завершується 30 червня 2023 року.

Зазначимо, що Аль-Айн під керівництвом українця йде на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від лідера на три очки. Раніше команда Реброва поступилась в фіналі Кубка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ребров та Креспо є головними претендентами очолити Олімпіакос.