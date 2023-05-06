Андреас Іньєста, Getty Images
06 травня 2023, 14:59
Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андреас Іньєста найближчим літом залишить Віссел Кобе. Про це повідомляє Nikkan Sports.
За інформацією джерела, 38-річний іспанець розчарований втратою місця в основному складі команди через її перехід на більш фізичний стиль гри.
Зазначається, що у послугах футболіста зацікавлені команди з США та Близького Сходу.
Іньєста виступає за японський клуб із 2018 року. Чинний контракт розрахований до літа 2024 року.
У нинішньому сезоні Іньєста провів лише чотири матчі, в яких відіграв на полі 59 хвилин.