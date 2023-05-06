Другое

Легендарний хавбек може залишити чемпіонат Японії

Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андреас Іньєста найближчим літом залишить Віссел Кобе. Про це повідомляє Nikkan Sports.

За інформацією джерела, 38-річний іспанець розчарований втратою місця в основному складі команди через її перехід на більш фізичний стиль гри.

Зазначається, що у послугах футболіста зацікавлені команди з США та Близького Сходу.

Іньєста виступає за японський клуб із 2018 року. Чинний контракт розрахований до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні Іньєста провів лише чотири матчі, в яких відіграв на полі 59 хвилин.