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Cтартує благодійний аукціон з унікальними "військовими" лотами.

Для розіграша підготували унікальні лоти. Перший – музична колонка, яку створив звукорежисер Богдан Підопригора, який наразі служить в ЗСУ. Колонка була зроблена з тубусу протитанкового ракетного комплексу Javelin, звідси отримала назву JVL.

“З цього Javelin був підбитий ворожий танк під час контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку. Хлопці передали його нам, а ми вирішили створити з нього таку музичну колонку, якої ще не було. Мрію, щоб українські пісні з цієї колонки залунали на землях деокупованого українського Донбасу”, – коментує один з ініціаторів благодійного аукціону Ніколас Мачарашвілі.

Богдан Підопригора додає, що колонку збирати з Javelin втричі приємніше, коли знаєш, що ним був спалений танк окупантів.

Другий лот – це журнальний стіл, також зроблений з Javelin.

Ще декілька лотів будуть додані згодом.

Партнером розіграша став благодійний фонд “Фундація Орбіта України”, який з початку повномасштабної війни до основного напряму діяльності – підтримки медичних закладів – додав допомогу підрозділам ЗСУ.

Зараз 93-я ОМБ та 66-а ОМБ стоять на передовій, на найважчих ділянках фронту – Бахмутському та Лиманському напрямках. Давайте допоможемо нашим захисникам зробити справжній BOOM ворогам, що ступили на українську землю!

Докладніше про команду розіграша та наявні лоти читайте на сайті.