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Швейцарський клуб отримав нового тренера.

20-разовий чемпіон Швейцарії Базель оголосив про підписання контракту з новим головним тренером.

Як повідомляється на офіційному сайті команди, з наступного сезону Базель очолить Тімо Шульц. З ним уклали дворічний контракт. До цього 45-річний Шульц працював у клубі другої Бундесліги Санкт-Паулі.

Нагадаємо, наразі виконувачем обов'язків головного тренера Базеля є німець Гайко Фогель.

До речі, вчора Базель здолав на виїзді Фіорентину (2:1) в першому півфіналі Ліги конференцій.