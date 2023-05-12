Швейцарський клуб отримав нового тренера.
Тімо Шульц, офіційний сайт Базеля
12 травня 2023, 13:31
20-разовий чемпіон Швейцарії Базель оголосив про підписання контракту з новим головним тренером.
Як повідомляється на офіційному сайті команди, з наступного сезону Базель очолить Тімо Шульц. З ним уклали дворічний контракт. До цього 45-річний Шульц працював у клубі другої Бундесліги Санкт-Паулі.
Нагадаємо, наразі виконувачем обов'язків головного тренера Базеля є німець Гайко Фогель.
До речі, вчора Базель здолав на виїзді Фіорентину (2:1) в першому півфіналі Ліги конференцій.