Англія

22-річний норвежець набрав більшість голосів за свою фантастичну результативність та ефективність.

Нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда визнано найкращим гравцем року в Англії за версією Асоціації футбольних журналістів. Про це повідомляє прес-служба FWA.

За підсумками голосування серед журналістів, 22-річний норвежець набрав 82% голосів, що є рекордом в історії АПЛ.

Друге місце у голосуванні посів вінгер Арсеналу Букайо Сака, а трійку найкращих доповнив його одноклубник Мартін Едегор, за яким розташувалися півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне та нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

Нинішнього сезону Голанд провів 32 матчі в АПЛ, у яких забив 35 голів та віддав сім асистів.

Кращою футболісткою року було визнано австралійську нападаючу Челсі Сем Керр, яка набрала вдвічі більше голосів, ніж англійка Рейчел Дейлі.

Нагадаємо, FWA визначає найкращого гравця року в Англії з 1948 року. Минулого року нагороду забрав вінгер Ліверпуля Мохамед Салах.