Другое

Українець вразив ворота Аль-Батеха.

Аль-Айн Сергія Реброва з Андрієм Ярмоленком у стартовому складі приймав на своєму полі Аль-Батаех.

Український вінгер відзначився забитим голом вже на другій хвилині зустрічі.

Пропонуємо вашій увазі відео гола (якщо відео не відображається, то ви можете подивитись його в нашому telegram-каналі, або відключити блокування реклами):

Ярмоленко перебрався до Аль-Айну у липні 2022 року. За цей час Ярмоленко забив десять голів та віддав шість асистів у 31 матчі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Ярмоленко може залишити аль-Айн вже найближчим літнім трансферним вікном.