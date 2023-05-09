Другое

Клуб не продовжуватиме контракт з українцем.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко залишить Аль-Айн наприкінці цього сезону. Про це повідомляє UAEkick.

За інформацією джерела, керівництво клубу незадоволене скромними виступами 33-річного українця.

Зазначається, що Аль-Айн не продовжуватиме контракт із українським футболістом.

Ярмоленко перебрався до Аль-Айну у липні 2022 року. За цей час Ярмоленко забив дев'ять голів та віддав шість асистів у 30 матчах.

Після 25 ігор Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва набрав 51 очко та посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що Ребров, якого сватають до збірної України та Олімпіакосу, також може залишити Аль-Айн.