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Українець забив по голу в кожному з таймів.

Аль-Айн Сергія Реброва з Андрієм Ярмоленком у стартовому складі приймав на своєму полі Аль-Батаех та здобув розгромну перемогу з рахунком 5:2.

Український вінгер зміг відкрити рахунок вже на другій хвилині зустрічі, а вже в другій половині гри Ярмоленко зробив рахунок 4:1.

Перший гол Ярмоленка:

Другий гол Ярмоленка:

Ярмоленко перебрався до Аль-Айну у липні 2022 року. За цей час Ярмоленко забив одинадцять голів та віддав шість асистів у 31 матчі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Ярмоленко може залишити Аль-Айн вже найближчим літнім трансферним вікном.