Українець забив по голу в кожному з таймів.
Андрій Ярмоленко, фото Аль-Айн
12 травня 2023, 20:29
Аль-Айн Сергія Реброва з Андрієм Ярмоленком у стартовому складі приймав на своєму полі Аль-Батаех та здобув розгромну перемогу з рахунком 5:2.
Український вінгер зміг відкрити рахунок вже на другій хвилині зустрічі, а вже в другій половині гри Ярмоленко зробив рахунок 4:1.
Перший гол Ярмоленка:
Другий гол Ярмоленка:
Ярмоленко перебрався до Аль-Айну у липні 2022 року. За цей час Ярмоленко забив одинадцять голів та віддав шість асистів у 31 матчі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Ярмоленко може залишити Аль-Айн вже найближчим літнім трансферним вікном.