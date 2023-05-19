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10 червня в Києві пройде футбольна конференція, на якій виступлять провідні спеціалісти країни: тренери, аналітики, скаути та професійні футболісти.

«Форум футбольних фахівців-2023» – офлайн-конференція, метою якої є вплив на загальну компетенцію і фах футбольних спеціалістів в Україні; кардинальну зміну парадигми «закритості» футбольної спільноти; загальний розвиток футбольної індустрії в Україні; нетворкінг, обмін думками, об’єднання зусиль.

Ця конференція, як відмічають її творці, – це в першу чергу інструмент, яким охоче діляться досвідченні футбольні фахівці: тренери, скаути, аналітики, тощо.

Елітні футболісти постійно сканують футбольне поле на 360 градусів, оцінюючи ситуацію і всі ризики для прийняття правильних рішень. Так само і футбольні спеціалісти мають постійно озиратись по сторонах в пошуках нової цінної інформації, нових матеріалів та нових знайомств для особистого розвитку.

«Форум футбольних фахівців-2023» чудово підійде для:

- тренерів (як дитячих, так і тренерів дорослих команд);

- аналітиків;

- скаутів;

- агентів;

- менеджерів та спортивних маркетологів;

- всіх, хто працює в футбольній індустрії, чи мріє в неї потрапити.

Усі спеціалісти, які виступлять на конференції в ролі спікерів – досвідчені фахівці, які мають практичний досвід в УПЛ та ПФЛ.

Програма форуму:

«ФФФ-2023» вже підтримали такі відомі футбольні фігури, як Андрій Пятов, Олександр Денисов, Валерій Федорчук та інші.

Перша частина Форуму футбольних фахівців відбудеться 10 червня 2023 року в Києві на НСК «Олімпійській», Klitschko Expo.

Придбати квиток можна на сайті — https://footballforum.in.ua/

Instagram-акаунт «ФФФ» — https://www.instagram.com/footballforumua/