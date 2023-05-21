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Трагедія сталася у Сан-Сальвадорі на стадіоні Естадіо Кускатлан.

Чвертьфінальний матч чемпіонату Сальвадора між клубами Альянса та ФАС на стадіоні Естадіо Кускатлан у Сан-Сальвадорі закінчився жахливою тиснявою, яка забрала життя 12 людей. Про це повідомляє прес-секретаріат президента.

Також у звіті сказано, що, крім загиблих, сотні людей отримали поранення та перебувають у госпіталі.

Президент Сальвадора Наіб Букеле вже заявив, що Національна поліція та Генеральна прокуратура проведуть ретельне розслідування трагічного інциденту.

За інформацією ЗМІ, однією з причин трагедії стало те, що вболівальники з фальшивими квитками збили вхідні ворота, тим самим спровокувавши тисняву з рештою фанатів.

Також Букеле сказав, що перевірку пройдуть усі залучені особи, включаючи клуби, стадіон, продаж квитків, лігу та Федерацію футболу Сальвадора.