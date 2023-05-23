Другое

Мухаммад Аль Муаммар розповів про угоду з Кріштіану Роналду.

Президент Ан-Насра Мухаммад Аль Муаммар розповів про нові деталі у контракті португальської зірки Кріштіану Роналду із саудівським клубом.

"Ми підписали контракт з Кріштіану Роналду не тільки як з гравцем, але й отримали його власні комерційні права, які будуть активовані після закінчення сезону і матимуть вплив на туристичну сторону та інші напрямки.

Через нестачу часу та спортивну програму ми не змогли показати контракт з Кріштіану. Комунікаційний та медіацентр клубу намагається працювати, надсилаючи прості повідомлення.

Завжди кажу гравцям Ан-Насра, щоб вони користувалися присутністю Роналду поруч із вами та покажіть себе, тому що понад 50 каналів транслюють наші матчі", - наводить слова Аль Муаммара Sportskeeda.

Нинішнього сезону Роналду провів 17 матчів, у яких забив 13 голів та віддав дві результативні передачі.