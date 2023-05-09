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Гол португальського форварда було скасовано через офсайд.

У матчі 26 туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср на своєму полі поділив очки з Аль-Халіджем (1:1).

Гості вийшли вперед уже на четвертій хвилині, коли результативним ударом відзначився Фабіу Мартінш. Господарі поля відповіли голом Альваро Гонсалеса на 17 хвилині.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду провів весь матч, але результативними діями не відзначився. У нього був момент із взяттям воріт, але арбітр скасував гол португальця через офсайд.

Після 26 турів Ан-Наср набрав 57 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, відстаючи від Аль-Іттіхада на п'ять балів.

Свій наступний матч Ан-Наср проведе проти Аль-Таї. Гра відбудеться 16 травня о 21:30 за київським часом.