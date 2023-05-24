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Одразу двоє українців стали переможцями турніру за кордоном.

Омонія у фіналі Кубка Кіпру здобула мінімальну перемогу над АЕЛом з Лімасола з рахунком 1:0 і стала переможцем турніру.

Єдиний та переможний гол був забитий на 84 хвилині, а його автором став Карім Ансаріфард.

Таким чином, одразу два українські футболісти — півзахисник Роман Безус та нападник Артем Бєсєдін — стали володарями трофею у складі Омонії.

Також зауважимо, що Безус вийшов на поле, вийшовши на заміну на 73 хвилині. Бесєдін був відсутній у заявці команди і є підозра, що форвард має серйозну травму.

Крім цього, всю гру на лаві запасних АЕЛу просидів ще один українець Крістіан Біловар.

Для Омонії цей Кубок країни став 16 в історії клубу.