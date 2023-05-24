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Нападник може пропустити великий проміжок часу.

Нападник Омонії Артем Бєсєдін, який виступає за кіпрський клуб на правах оренди з Динамо, отримав пошкодження. Беседін, вірогідно, отримав серйозну травму

Як повідомляє видання Goal.cy, 27-річний український нападник має ознаки серйозної травми хрестоподібного суглоба.

Точно відомо, що Артем Бєсєдін не зіграє в фіналу Кубка Кіпру, що відбудеться вже сьогодні о 19:00.

Відзначимо, що український нападник провів за Омонію 11 поєдинків, забив один гол та віддав один асист.

Нагадаємо, раніше Артем Бєсєдін отримував пошкодження хрестоподібної зв'язки на чемпіонаті Європи-2020.