Нападник може пропустити великий проміжок часу.
Артем Бєсєдін, фото Омонія
24 травня 2023, 18:57
Нападник Омонії Артем Бєсєдін, який виступає за кіпрський клуб на правах оренди з Динамо, отримав пошкодження. Беседін, вірогідно, отримав серйозну травму
Як повідомляє видання Goal.cy, 27-річний український нападник має ознаки серйозної травми хрестоподібного суглоба.
Точно відомо, що Артем Бєсєдін не зіграє в фіналу Кубка Кіпру, що відбудеться вже сьогодні о 19:00.
Відзначимо, що український нападник провів за Омонію 11 поєдинків, забив один гол та віддав один асист.
Нагадаємо, раніше Артем Бєсєдін отримував пошкодження хрестоподібної зв'язки на чемпіонаті Європи-2020.