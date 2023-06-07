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Чомусь в нас питання призначення головного тренера збірної України з футболу майже завжди є чимось на зразок страшенної таємниці, що захована подалі від очей вболівальників.

Осі і зараз Президент національної Асоціації Футболу Андрій Павелко, ніби намагаючись заспокоїти громадськість, тільки підлив масла до вогню. Бо, з одного боку, функціонер запевнив, що в червні в збірної буде повноцінний керманич. Мовляв, з ним уже все обумовлено, досягнуто згоди за всіма питаннями. Однак ім’я нового тренера Павелко так і не назвав. Ба більше, не зрозуміло, про яку домовленість йде мова — письмову чи усну? Бо, як відомо, в нас кожен хазяїн свого слова — хочу даю, хочу забираю. Та й взагалі, для чого така таємничість? Чи може потенційний кандидат ще остаточно не вирішив, чи приймати пропозицію УАФ? Ось тоді стає неспокійно за долю нашої збірної, яка, як відомо, невдало розпочало боротьбу за путівку на Євро-2024, програвши англійцям на “Вемблі” 0:2.

Ребров як головний кандидат: чому стільки запитань і нез'ясованих моментів?

Кандидатуру Сергія Реброва обговорюють вже давно. Насправді, на словах тренер і сам ніби не проти очолити національну збірну. Але в нього є контракт з еміратським “Аль-Айном”, чинний до закінчення червня 2023 року. А матчі збірної припадають на 12, 16 та 19 числа першого літнього місяця — товариський з німцями, та відбіркові з Північною Македонією та Мальтою відповідно. Тобто, якщо Ребров очолює Україну, він має домовитись зі своїм нинішнім клубом про дострокове припинення співпраці. Якщо це вже зроблено, то чому не оприлюднити таку новину зараз? Чи ніяких домовленостей про розірвання контракту наразі немає, а сам фахівець досі розмірковує над своїм майбутнім?

Ба більше, авторитетне джерело повідомляє, що Сергій Олександрович входить до шорт-листу претендентів на посаду наставника грецького “Олімпіакоса”. І керівництво пірейського клубу вже контактувало з українцем. Оце так поворот! З’явилася інформація й про те, що “Аль-Айн” планує продовжити співпрацю з Ребровим. Як воно є насправді, відомо лише вузькому колу осіб. Так що давати прогноз на подальший розвиток подій без наявності інсайдерських даних — невдячна справа. Як і робити ставку на майбутнього тренера збірної. Хіба що використати бонуси букмекерів, що дозволить без ризику для власних грошей перевірити свою інтуїцію. Бо поки по кандидатурі Реброва, на жаль, більше питань, ніж відповідей. І зовсім незрозуміло, чому склалася така ситуація.

Не Ребровим єдиним

Тим часом у пресі з’явилися повідомлення, що керівництво УАФ виходило на наразі безробітного хорвата Славена Біліча. Останнім місцем роботи тренера і колишнього гравця був англійський “Вотфорд”. Біліч свого часу працював із іншими клубами АПЛ, в Туреччині, Хорватії, Китаї, Саудівській Аравії та навіть у росії. Має досвід керування рідною національною збірною — на Мундіалі-2008 хорвати під орудою Біліча зупинилися за крок від півфіналу. Нагадаємо, що найвищі досягнення збірної України аналогічні — ¼ фіналу ЧС-2006 та ¼ Євро-2020 (яке, нагадаємо, через пандемію коронавіруса відбулося у 2021 році).

Якщо говорити про хорватського спеціаліста, то загалом такий вибір не можна назвати поганим. Але є одне “але”. На відміну від Реброва він не знає можливостей гравців української команди. Білічу потрібен буде час, як то кажуть, на розкачку. А його катастрофічно не вистачає. Бо ми чомусь все звикли робити в авральному режимі. Зрештою, передусім важливий результат. Тому питати з Павелка за дивне затягування призначення тренерського штабу збірної доцільно за підсумками відбіркового турніру. А там критерій один: потрапили на Євро-2024 — молодці. А якщо ні… Тоді самі розумієте — треба буде робити належні висновки та роздавати усім причетним до такої ситуації “на горіхи”.