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Колись робити прогнози на результати матчів за участю київського Динамо в українському чемпіонаті було напрочуд легко.

Столичний клуб завжди був фаворитом будь-якого протистояння, за винятком двобоїв з донецьким Шахтарем. Саме гірники свого часу кинули виклик беззаперечному лідеру вітчизняного футболу та перервали багаторічне домінування киян.

Але часи змінюються, життя вносить серйозні корективи в, здавалось би, сталий хід подій. Сьогодні Динамо вже не те та здатне програти чи втратити очки у матчі з будь-яким суперником, навіть, якщо він знаходиться на самісінькому дні турнірної таблиці.

Тому передбачити результат гри за участю киян — задача не з легких, бо стабільність вже давно не є чеснотою динамівців. В тих, хто любить робити ставки на спортивні події та не бажає ризикувати власними коштами, залишився єдиний варіант — використовувати фрібети від БК. Можливість їх отримати надає, зокрема, реєстрація Favbet. Інакше можна легко нарватися на неприємний сюрприз у вигляді програшу Динамо супернику, якого раніше київський гранд з легкістю “розірвав би на шматки”.

Багато вболівальників вважають головними винуватцями такої ситуації керманича команди Мірчу Луческу та власників клубу братів Суркісів. Заклики звільнити румуна лунають давно. Але він досі залишається головним тренером, навіть незважаючи на проблеми зі здоров’ям. Операція на нозі завадила пану Луческу бути присутнім на двох останніх матчах команди. Тому керував діями футболістів його помічник легендарний в минулому воротар киян Олександр Шовковський.

Старт вдалий, що далі?

Перші два поєдинки у новому статусі СаШо виграв — Динамо додало до своєї скарбниці 6 дуже важливих залікових балів. Якщо занести до активу киян ще й нічию з Шахтарем 1:1, що передувала поєдинкам з Металістом (3:1) та Ворсклою (2:1), то можна сказати, що динамівці почали показувати необхідний результат. Бо 4 місце в турнірній таблиці — це зовсім не те, на що розраховують вболівальники. Так можна примудритися ще й в єврокубки взагалі не потрапити. Хоча, здається, повз Лігу Чемпіонів підопічні Луческу вже “пролетіли” — випередити Дніпро-1 чи Шахтар за ту кількість матчів, що залишилися, майже неможливо.

А що змінилося з появою Шовковського на тренерському містку команди (вірніше, на капітанському, бо в ролі помічника румунського спеціаліста він і так перебував там останнім часом)? Сам Олександр наголошує, що постійно під час матчу тримає зв'язок з Луческу. Мовляв, це він керує, а я тільки виконую його вказівки.

Але насправді деякі зміни все-таки помітні. Експерти сайту ua1.com.ua наголошують, що рокіровка “Шовковський замість хворого Лучечку” додала у дії динамівців:

- агресивності;

- рухливості;

- гостроти в атаках;

- бажання грати і вигравати.

Це підтверджується і статистичними даними командних та індивідуальних тактико-тактичних дій. Якщо говорити коротко, футболісти стали більш мобільними, підвищили інтенсивність гри, почали частіше вигравати єдиноборства та менше помилятися. Є підозра, що СаШо зумів правильно налаштувати гравців — чого-чого, а ігрового досвіду в нього хоч відбавляй. Така ситуація одразу відобразилася на тональності відгуків вболівальників. Деякі взагалі в своїх коментарях відзначали, що вперше за останній час за командними діями Динамо було цікаво спостерігати.

Перспективи не райдужні, але шанси є

На Динамо очікує непроста фінішна частина чемпіонату. За великим рахунком київському клубу до снаги хіба що поборотися за бронзу першості з луганською Зорею. Зрештою, можна поставити інакше завдання: виграти всі матчі, які залишилися. Зараз не все в руках динамівців. Але в цьому сезоні геть усі команди припускаються прикрих та незрозумілих помилок. Чому б не скористатися можливими провалами лідерів та максимально покращити підсумкове турнірне становище?