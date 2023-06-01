Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 31 травня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У середу, 31 травня:
Андалузька Севілья перемогла в фіналі Ліги Європи УЄФА італійську рому та здобула свій сьомий трофей цього турніру.
Трансфер українського нападника Михайла Мудрика до Челсі — один із найгірших у Європі.
Тоді як український воротар мадридського Реала Андрій Лунін може перейти до шотландського Селтіка.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.