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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 31 травня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 31 травня:

Андалузька Севілья перемогла в фіналі Ліги Європи УЄФА італійську рому та здобула свій сьомий трофей цього турніру.

Трансфер українського нападника Михайла Мудрика до Челсі — один із найгірших у Європі.

Тоді як український воротар мадридського Реала Андрій Лунін може перейти до шотландського Селтіка.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.