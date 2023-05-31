Англія

Антирейтинг відомого видання.

Трансфер українця Михайла Мудрика із Шахтаря в Челсі взимку цього року названо одним із найгірших в європейських чемпіонатах за версією видання Goal.

В антирейтингу він посів сьоме місце. Гіршими за трансфер Мудрика вважають переходи Джессі Лінгарда в Ноттінгем, Калвіна Філліпса в Ман Сіті, Сержиньо Деста в Мілан, Марка Кукурельї в Челсі, Рішарлісона в Тоттенгем та Поля Погба в Ювентус.

"Не очікувалося, що Мудрик так розпочне свою кар’єру в Прем’єр-лізі. Челсі сподівався принаймні на один гол, витративши майже 90 мільйонів фунтів стерлінгів (111,6 мільйона доларів) на українського гравця. Це було бойове хрещення для форварда з моменту його прибуття до Англії.

Поза полем виникали проблеми, Мудрика критикували за використання соціальних мереж. Конкуренція не стане менш гострою в Челсі наступного сезону, і зараз Мудрик виглядає як один із найбільш провальних трансферів в історії футболу", - написали журналісти Goal.com.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мудрик — досі ключовий гравець проєкту Челсі, на якого дуже розраховують в майбутньому.