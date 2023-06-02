Другое

Переможець молодіжного мундіалю стане відомим 11 червня.

Стали відомі всі чвертьфінальні пари молодіжного чемпіонату світу, що проходить в Аргентині.

У матчах 1/8 фіналу турніру США обіграли Нову Зеландію (4:0), Колумбія розгромила Словаччину (5:1), Узбекистан поступився Ізраїлю (0:1), Бразилія перемогла Туніс (4:1), Англія програла Італії (1: 2), Аргентина не змогла здолати Нігерію (0:2), Уругвай впорався з Гамбією (1:0), а Південна Корея переграла Еквадор (2:3).

Чвертьфінальні пари ЧС-2023:

Ізраїль — Бразилія (3 червня о 20:30 за київським часом)

Колумбія — Італія (4 червня о 00:00)

Південна Корея — Нігерія (4 червня о 20:30)

США — Уругвай (5 червня о 00:00)

Фінальний матч турніру відбудеться 11 червня.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу є молодіжна збірна України, яка виграла турнір у 2019 році. У 2021 році мундіаль було скасовано через пандемію коронавірусу.