До нападника є інтерес.
Алексіс Санчес, getty images
06 червня 2023, 20:12
Клуби з Саудівської Аравії не припиняють спроб наповнити свій чемпіонат зірками європейського футболу.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, представник тамтешньої ліги Аль-Фатех націлився на Алексіса Санчеса.
Стверджується, що Алексіс Санчес зможе отримувати в новому клубі 10 мільйонів євро на рік. Контракт до літа 2024 року з опцією подовження.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нголо Канте пропонують 100 мільйонів євро у Саудівській Аравії, але його пріоритет — Челсі.