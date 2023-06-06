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До нападника є інтерес.

Клуби з Саудівської Аравії не припиняють спроб наповнити свій чемпіонат зірками європейського футболу.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, представник тамтешньої ліги Аль-Фатех націлився на Алексіса Санчеса.

Стверджується, що Алексіс Санчес зможе отримувати в новому клубі 10 мільйонів євро на рік. Контракт до літа 2024 року з опцією подовження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нголо Канте пропонують 100 мільйонів євро у Саудівській Аравії, але його пріоритет — Челсі.