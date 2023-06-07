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Саудівський клуб влаштував шопінг на європейському ринку.

Представники Саудівської Аравії, судячи з усього, планують сконцентрувати довкола себе чи не найбільше уваги під час цьогорічної літньої трансферної кампанії, адже не встиг період переходів розпочатись, а ми вже стали свідками трансферів того-таки нападника Каріма Бензема до місцевого Аль-Іттіхад.

Одразу після підписання контракту з французьким виконавцем, "жовто-чорні" розпочали процес перемовин із півзахисником лондонського Челсі Нголо Канте.

Однак і на цьому Аль-Іттіхад не планує зупинятись — як повідомляє італійська преса, клуб із заможними власниками зацікавлений у послугах нападника англійського Вулвергемптона Адами Траоре.

27-річний іспанський виконавець саме має завершити контракт із "вовками", тоді як маючи досвід виступів у каталонській Барселоні він є гідним кандидатом на підсилення будь-якого клубу.

Повідомляється, що перемовини з футболістом стартували ще тиждень тому, тоді як головною метою Аль-Іттіхада є зібрати команду зірок для належного виступу на Клубному чемпіонаті світу взимку наступного року.