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30 імен номінантів стануть відомими 6 вересня.

Французький журнал France Football у своєму твіттері оголосив дату церемонії вручення Золотого м'яча – щорічної нагороди, яка присуджується найкращому футболістові за підсумками календарного року.

Церемонія нагородження пройде у паризькому театрі Шатле 30 жовтня 2023 року.

30 номінантів на Золотий м'яч серед чоловіків буде оголошено 6 вересня. Також стануть відомими 20 кандидаток серед жінок.

Цього ж дня France Football назве імена номінантів на приз Яшина, яка вручається найкращому воротареві року, а також список із 10 імен на трофей Копа — найкращому молодому футболісту до 21 року.

Нагадаємо, володарем Золотого м'яча 2022 року став Карім Бензема, який нещодавно перейшов із Реала до Аль-Іттіхаду. Приз Яшина забрав Тібо Куртуа з Реала, а трофей Копа – Гаві із Барселони.