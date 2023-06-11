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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 10 червня.

Завершилася 472 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"Контрнаступ ЗСУ триває на чотирьох ділянках фронту, є тактичні успіхи" — ISW. "Українські війська просунулися на 1,2 кілометра під час продовження наступальних операцій під Бахмутом".

"За останні 48 годин на півдні та сході відбулися значні військові операції ЗСУ", — британська розвідка. "На деяких ділянках українські сили, досягли значного прогресу та пробили першу лінію російської оборони".

"Орієнтовна сума збитків через підрив Каховської ГЕС становить 55 млрд грн", – міністр захисту довкілля та природних ресурсів.

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн, про це повідомила канадська сторона під час візиту Джастіна Трюдо до України. Канада передає Україні конфіскований російський літак Ан-124 "Руслан". Також до пакету увійдуть десять тисяч артилерійських снарядів і 76 бронеавтомобілів Roshel Senator. Також Канада долучиться до коаліції винищувачів F-16 для України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет, зокрема 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер”, та 35 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 2 крилатих ракети та 20 ударних БпЛА “Shahed-136/131”. Крім того, ворог завдав 66 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Чуйківка, Харківка, Соснівка, Степок, Попівка, Дмитрівка Сумської області, а також Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка, Рай-Олександрівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка і Невельське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах Гострого, Максимільянівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви і Великої Новосілки та обстріляв Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них: Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Садове та місто Херсон.

Противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів. Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливі об’єкти окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад три тисячі людей. Але, знов-таки, це лише вільна територія, підконтрольна нам. На окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям: російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше.

Російські обстріли продовжуються – і навіть евакуаційних точок. Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – росія не надає. За все це повинна бути окрема, справедлива й жорстка відповідальність російської держави і російського керівництва. І міжнародні організації повинні працювати там, де ми ще не деокупували наші території.

Кожне життя важливе – уся Херсонщина, увесь Південь. Кожне місто й село. Ми будемо робити все можливе, все неможливе, щоб допомога надійшла всім нашим людям.

Дякую кожному нашому рятувальнику, військовим і поліцейським, місцевим громадам і міжнародним організаціям, які зараз діють на Херсонщині та Миколаївщині, усім нашим волонтерам – кожному й кожній, хто допомагає рятувати в зоні катастрофи і людей, і тварин, і життя загалом. Дякую журналістам, які поширюють правду та розповідають світу історії людей, що постраждали".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!