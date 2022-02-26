Украина

Латвійська команда підтримала український народ.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Латвійська команда Рига, в якій виступають троє українських футболістів — Владлен Юрченко, Олександр Філіпов та Юрій Вакулко написала і продемонструвала слова підтримки українському народу.

"Скажи ні війні", — сказано у посиланні клубу всьому світу.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!