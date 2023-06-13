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30-річний футболіст може залишити європейський футбол.

Ромелу Лукаку отримав пропозицію із чемпіонату Саудівської Аравії, повідомляє Goal.

За інформацією джерела, Аль-Хілаль запропонував 30-річному нападникові дворічний контракт із зарплатою 25 мільйонів євро за сезон.

Лукаку літав на переговорі до Саудівської Аравії — це сталося за кілька годин після фіналу Ліги чемпіонів, де Інтер поступився Манчестер Сіті (0:1).

Бельгієць хоче покращену фінансову пропозицію, а Аль-Хілалю потрібно буде виплатити Челсі близько 50 мільйонів євро за футболіста.

Нагадаємо, що права на Лукаку належать Челсі, а в сезон-2022/23 бельгієць провів за Інтер на правах оренди.