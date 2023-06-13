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33-річний українець залишив клуб із ОАЕ слідом за українським фахівцем Сергієм Ребровим.

Аль-Айн у своєму твіттері оголосив про відхід українського вінгера Андрія Ярмоленка.

"Успіхів і спасибі", — написано у заяві команди.

Таким чином, сторони вирішили не продовжувати контракт, розрахований до літа цього року.

Нагадаємо, Ярмоленко перебрався до Аль-Айну минулого літа. За цей час 33-річний українець провів 28 матчів за клуб з ОАЕ, у яких забив 12 голів та віддав чотири результативні передачі.

Додамо, що раніше Аль-Айн залишив головний тренер Сергій Ребров, який потім очолив збірну України.