33-річний українець залишив клуб із ОАЕ слідом за українським фахівцем Сергієм Ребровим.
Андрій Ярмоленко, ФК Аль-Айн
13 червня 2023, 19:38
Аль-Айн у своєму твіттері оголосив про відхід українського вінгера Андрія Ярмоленка.
"Успіхів і спасибі", — написано у заяві команди.
Таким чином, сторони вирішили не продовжувати контракт, розрахований до літа цього року.
Нагадаємо, Ярмоленко перебрався до Аль-Айну минулого літа. За цей час 33-річний українець провів 28 матчів за клуб з ОАЕ, у яких забив 12 голів та віддав чотири результативні передачі.
Додамо, що раніше Аль-Айн залишив головний тренер Сергій Ребров, який потім очолив збірну України.