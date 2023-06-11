Українець розповів про своє майбутнє.
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО, GETTY IMAGES
11 червня 2023, 18:20
Лідер української збірної Андрій Ярмоленко відповів на запитання журналістів перед товариською грою з Німеччиною, чи готовий він до повернення в Динамо Київ.
"Я не знаю, ми побачимо. Зараз в мене є контракт з Аль-Айном і я мушу поважати це.
Зараз я сконцентрований на грі в національній команді. Після цього я зможу сконцентруватись на своєму майбутньому", — сказав Ярмоленко.
Раніше повідомлялось, що Ярмоленко подешевшав на 500 тисяч євро за даними Transfermarkt.