Україна

Українець розповів про своє майбутнє.

Лідер української збірної Андрій Ярмоленко відповів на запитання журналістів перед товариською грою з Німеччиною, чи готовий він до повернення в Динамо Київ.

"Я не знаю, ми побачимо. Зараз в мене є контракт з Аль-Айном і я мушу поважати це.

Зараз я сконцентрований на грі в національній команді. Після цього я зможу сконцентруватись на своєму майбутньому", — сказав Ярмоленко.

Раніше повідомлялось, що Ярмоленко подешевшав на 500 тисяч євро за даними Transfermarkt.