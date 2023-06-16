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Лео висловився про свої відчуття у статусі чемпіона світу.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі висловився після товариського матчу проти Австралії (2:0).

"Я отримав таке задоволення від чемпіонату світу тому, що знав, що він може стати моїм останнім. Чесно кажучи, думаю, що мене вже не було б у національній команді, якби ми не стали переможцями. Не могло бути такого, що я все виграв на клубному та індивідуальному рівні, але не досяг перемоги у складі національної збірної – це означало б, що мені чогось бракує.

Але сьогодні я, бувши чемпіоном світу, не можу піти зі збірної, я маю насолодитися всім цим. Але я насолоджувався цим і на турнірі, я був спокійний, враховуючи наш склад.

Що б не відбувалося на твоєму шляху, завжди треба старатися, і я сподіваюся, що це стане не так спогадом, як посланням новому поколінню, яке так уважно за мною стежить, турбується про мене, захищає мене. Хочу, щоб мене насамперед пам'ятали як звичайну людину, хорошу людину, а не лише спортсмена", – слова Мессі наводить Ole.

Нагадаємо, Мессі забив на 79-й секунді матчу проти Австралії. Досі зірковий аргентинець ніколи не відзначався голами у перші дві хвилини ігрового часу за збірну.