Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Матч відбіркового етапу за участю збірної України розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Сьогодні, 16 червня, відбудеться матч відбіркового циклу Євро-2024, у якому між собою зіграють збірні України та Північної Македонії.

Для головного тренера Сергія Реброва це буде друга гра на чолі національної команди після нічийного результату у спарингу проти Німеччини (3:3).

Тренерський штаб Реброва вже визначився із заявкою на майбутній матч. До неї не потрапили лише два футболісти, які зараз перебувають у Скоп'є — півзахисник Владислав Кочергін та нападаючий Назарій Русин.

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Маліновський, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков.

Нападники: 7. Андрій Ярмоленко, 9. Владислав Ванат, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик.

Нагадаємо, матч Північна Македонія – Україна відбудеться сьогодні, 16 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.