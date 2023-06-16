Ліга націй

Іспанський хавбек поділився своїми думками після гри з Італією.

Півзахисник збірної Іспанії Родрі прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Італії (2:1).

"Ми дуже і дуже добре розпочали матч. Потім пропустили з пенальті, але постійно чинили тиск, щоб нав'язати свою гру. Італія, граючи в п'ять захисників, це завдання ускладнювала.

Так, моя заслуга у голі була. Нам усім потрібно бити частіше — те саме стосується і мене самого. Я це зробив, і Хоселу перетворив мій удар у гол.

Тепер найважливіше для нас – завоювати цей кубок. Ми без призів вже дуже давно, тож недільного вечора перед нами відкриється чудова нагода", – наводить слова Родрі прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, у фіналі турніру Іспанія зіграє проти Хорватії, яка обіграла Нідерланди. Гра пройде 18 червня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Італія.