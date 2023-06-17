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Аравійці продовжують бути активними на трансферному ринку.

Хорватський центральний півзахисник Лука Модрич у поважному футбольному віці все ще продовжує залишатись одним із провідних виконавців мадридського Реала.

Його чинний контракт із клубом має завершитись уже найближчим часом, тоді як жодних новин щодо прогресу оновлення угоди сторони не розповсюджували.

Активність представників Саудівської Аравії, які хочуть скуповувати ледь не кожну зірку європейського футболу, на цьому тлі виглядає доволі очікуваною.

Ба більше — над трансфером 37-річного хорвата працюють на високому державному рівні, а до перемовин залучений навіть міністр спорту країни Абдельазіз Аль-Фейсал.

Саме від нього відносно нещодавно Модрич отримав уже третю пропозицію щодо контракту, тоді як дві попередні були ним відхилені.

Як очікується, фінал Ліги націй УЄФА, що відбудеться 18 червня, о 21:45 в Роттердамі поміж Хорватією та Іспанією, стане тим самим моментом, після якого футбольна зірка дасть остаточну відповідь щодо свого майбутнього.

У цьому сезоні Лука Модрич відіграв 52 матчі, забивши та віддавши гольові передачі по шість разів.