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Марокканець може розпочати заробляти близько 30 мільйонів євро за сезон.

Хакім Зієш може перейти до Ан-Насру, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, 30-річний футболіст заінтригований можливістю перейти до Ан-Насру. "Сині" хочуть розвантажити платіжну відомість за рахунок продажу марокканця.

Зарплата Зієша може сягнути 30 мільйонів євро на рік, також у нього можуть з'явитися додаткові джерела доходу.

В АПЛ-2022/23 Зієш провів 18 матчів і віддав 3 гольові паси.