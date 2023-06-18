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Угода може бути закрита наступного тижня.

Хакім Зієш готовий перейти до Ан-Насру, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 30-річний футболіст провів успішний раунд переговорів із клубом із Саудівської Аравії. Він готовий стати одноклубником Кріштіану Роналду.

Челсі сподівається закрити угоду наступного тижня.

Нагадаємо, що контракт марокканця з Челсі розрахований до літа 2025 року.

У сезоні-2022/23 Зієш провів 18 матчів за Челсі в англійській Прем'єр-лізі: на його рахунку три гольові передачі.