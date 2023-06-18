Угода може бути закрита наступного тижня.
ХАКІМ ЗІЄШ, GETTY IMAGES
18 червня 2023, 22:33
Хакім Зієш готовий перейти до Ан-Насру, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, 30-річний футболіст провів успішний раунд переговорів із клубом із Саудівської Аравії. Він готовий стати одноклубником Кріштіану Роналду.
Челсі сподівається закрити угоду наступного тижня.
Нагадаємо, що контракт марокканця з Челсі розрахований до літа 2025 року.
У сезоні-2022/23 Зієш провів 18 матчів за Челсі в англійській Прем'єр-лізі: на його рахунку три гольові передачі.