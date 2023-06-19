Ірландець повернувся до колишнього клубу.
Брендан Роджерс, сайт Селтіка
19 червня 2023, 15:00
Селтік на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Брендана Роджерса на посаду головного тренера команди.
Роджерс підписав із "кельтами" трирічний контракт. Раніше фахівець вже очолював Селтік у період з травня 2016 по лютий 2019 року, перш ніж повернутися до англійського чемпіонату. На чолі "кельтів" він двічі вигравав чемпіонат Шотландії, двічі — Кубок Шотландії та тричі — Кубок шотландської ліги.
Останнім місцем роботи Роджерса був Лестер, який він залишив у квітні цього року через невдалі результати.
За підсумками сезону Селтік в черговий раз став чемпіоном Шотландії та забронював за собою путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.