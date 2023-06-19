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Ірландець повернувся до колишнього клубу.

Селтік на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Брендана Роджерса на посаду головного тренера команди.

Роджерс підписав із "кельтами" трирічний контракт. Раніше фахівець вже очолював Селтік у період з травня 2016 по лютий 2019 року, перш ніж повернутися до англійського чемпіонату. На чолі "кельтів" він двічі вигравав чемпіонат Шотландії, двічі — Кубок Шотландії та тричі — Кубок шотландської ліги.

Останнім місцем роботи Роджерса був Лестер, який він залишив у квітні цього року через невдалі результати.

За підсумками сезону Селтік в черговий раз став чемпіоном Шотландії та забронював за собою путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.