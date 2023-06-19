Ліга націй

Нідерланди не зуміли протистояти італійцям.

Півзахисник збірної Нідерландів Джорджініо Вейналдум прокоментував поразку своєї команди в матчі за третє місце Ліги націй (2:3).

"Наша гра в першому таймі дуже розчарувала, якщо порівнювати з матчем проти Хорватії, коли до перерви ми показували хороший футбол.

Ми говорили, що сьогоднішній матч може бути можливістю стати для нашої команди кращою, але у першому таймі ми цього не показали. Гадаю, це свідчить, що нам треба більше вчитися.

З Хорватією і сьогодні були хороші відрізки, але якщо ти хочеш щось вигравати, грати так, як ми грали у першому таймі, не можна", — вважає півзахисник.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Італія у матчі за третє місце Ліги націй.