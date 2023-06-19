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Півзахисник може стати одноклубником Роналду.

Клуби з Саудівської Аравії продовжують своє нашестя на футболістів з європейських чемпіонатів.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Ману Сайнса, Ан-Наср націлився на півзахисника Атлетіко Сауля.

Мова йде про постійну угоду, а не оренду.

В цьому сезоні Сауль провів 38 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Севілья прагне перехопити у Валенсії трансфер Сауля.