Півзахисник може стати одноклубником Роналду.
Сауль, getty images
19 червня 2023, 19:57
Клуби з Саудівської Аравії продовжують своє нашестя на футболістів з європейських чемпіонатів.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Ману Сайнса, Ан-Наср націлився на півзахисника Атлетіко Сауля.
Мова йде про постійну угоду, а не оренду.
В цьому сезоні Сауль провів 38 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Севілья прагне перехопити у Валенсії трансфер Сауля.