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Португальський фахівець може перебратися до Саудівської Аравії.

Головний тренер Ботафого Луїш Каштру незабаром може очолити саудівський Ан-Наср, у якому виступає Кріштіану Роналду. Про це повідомляє MaisFutebol.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу має намір переманити 61-річного португальця зарплатою, яка вчетверо більша, ніж у нього зараз.

Діючий контракт спеціаліста з бразильським клубом розрахований до квітня 2024 року.

Нагадаємо, раніше Каштру очолював Шахтар із 2019 по 2021 рік.