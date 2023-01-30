Іспанія

Півзахиснику важко зачепитись за місце в основі команди Дієго Сімеоне.

Іспанський центральний півзахисник Сауль Ньїгес у своїй професійній кар’єрі нещодавно мав дуже поганий досвід річної оренди до лондонського Челсі, яка в підсумку вартувала йому аналогічного за тривалістю згаяного періоду футбольного життя.

Окрім того, після повернення до мадридського Атлетіко 28-річний виконавець і досі не може зачепитись за постійне місце в основному складі, і тому зіграв усього 862 хвилини в 22 матчах (1 гол + 1 гольовий пас).

Це ставить під сумнів подальше перебування Сауля в складі "кольчонерос" до завершення поточного сезону, і Валенсія вже готова скористатись ситуацією на власну користь, запропонувавши Атлетіко короткотривалий трансфер їхнього футболіста.

Однак, як повідомляє іспанська преса, не лише "кажани" полюють на цього футболіста — андалузька Севілья зі свого боку також зв’язалась із мадридським колективом зі схожим запитом, і тепер гравцю залишається обрати поміж 14 та 13, станом на зараз, командами іспанської Ла Ліги в поточному сезоні.