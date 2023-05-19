Українець отримує відносно невелику суму за Океаном.
СЕРГІЙ КРИВЦОВ, TWITTER.COM/INTERMIAMICF
19 травня 2023, 11:40
Асоціація футболістів МЛС на своєму офіційному сайті опублікувала рейтинг зарплат гравців, серед яких був український захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов.
За даними джерела, 32-річний українець заробляє скромні 555 500 доларів на рік. З бонусами сума може зрости до 614 500 доларів за сезон.
Очолює рейтинг швейцарець Джердан Шакірі, який отримує в Чикаго Файр 8,2 млн доларів на рік. На другому місці знаходиться Лоренцо Інсіньє з Торонто (7,5 млн), а трійку найкращих замикає Хав'єр Ернандес із Лос-Анджелес Гелаксі (7,4 млн).
Також зазначимо, що в десятці знаходиться колишній вінгер донецького Шахтаря Дуглас Коста, який отримує 4,5 млн доларів на рік, виступаючи за Лос-Анджелес Гелаксі.
Нинішнього сезону Кривцов провів 10 поєдинків, у яких забив один гол.