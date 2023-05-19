Северная Америка

Українець отримує відносно невелику суму за Океаном.

Асоціація футболістів МЛС на своєму офіційному сайті опублікувала рейтинг зарплат гравців, серед яких був український захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов.

За даними джерела, 32-річний українець заробляє скромні 555 500 доларів на рік. З бонусами сума може зрости до 614 500 доларів за сезон.

Очолює рейтинг швейцарець Джердан Шакірі, який отримує в Чикаго Файр 8,2 млн доларів на рік. На другому місці знаходиться Лоренцо Інсіньє з Торонто (7,5 млн), а трійку найкращих замикає Хав'єр Ернандес із Лос-Анджелес Гелаксі (7,4 млн).

Також зазначимо, що в десятці знаходиться колишній вінгер донецького Шахтаря Дуглас Коста, який отримує 4,5 млн доларів на рік, виступаючи за Лос-Анджелес Гелаксі.

Нинішнього сезону Кривцов провів 10 поєдинків, у яких забив один гол.