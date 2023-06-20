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Під керівництвом 51-річного фахівця мексиканці провели лише сім матчів.

Федерація футболу Мексики на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера Дієго Кокки.

Кокка був відправлений у відставку після поразки від США (0:3) у півфіналі Ліги націй КОНКАКАФ. Загалом під керівництвом 51-річного аргентинця мексиканці провели сім матчів, у яких здобули три перемоги та один раз зіграли внічию за трьох поразок.

Тим часом виконувачем обов'язків головного тренера збірної Мексики став Хайме Лосано, який керуватиме командою на Золотому кубку КОНКАКАФ-2023.

До цього Лосано очолював Керетаро, Некаксу та молодіжну збірну Мексики.

Нагадаємо, Золотий кубок КОНКАКАФ-2023 пройде з 24 червня до 16 липня.