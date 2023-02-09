Северная Америка

Аргентинця Б’єлси в північноамериканській країні не буде.

Збірна Мексики на чемпіонаті світу-2022 в Катарі посіла третє місце на груповому етапі в квартеті з Аргентиною та Польщею, через що вперше за багато міжнародних циклів не потрапила до плей-оф мундіалю.

Після цього виступу посаду головного тренера північноамериканської національної команди залишив аргентинський фахівець Херардо Мартіно, а місцеві очільники футболу розпочали перегляд кандидатів на вакантне місце.

Повідомлялось, що заміть "Тата" Мартіно може працювати його співгромадянин та колишній тренер англійського Лестера Марсело Б’єлса, однак перемовини між сторонами залишились лише на рівні чуток.

Натомість місцеві ЗМІ вже мають чітку впевненість у тому, що знають ім’я наступного очільника своєї головної команди країни — Дієго Мартін Кокка, який наразі працює на чолі мексиканського клубу УАНЛ Тігрес.

Досвід 50-річного аргентинця на рівні американських континентів є беззаперечним, оскільки на його рахунку наявна співпраця з Годой Круз, Хімнасією, Сантос Лагуна, Уракан, Дефенсою, Расінгом, Мілльйонерос, Тіхуаною, Росаріо Сентраль та Атласом.

Із вагомих здобутків у цього фахівця наявні титули чемпіонів мексиканських Клаусури та Апертури, а також Кубок Чемпіонів з Атласом та Кубок Аргентини з Расінгом.

Варто також відзначити, що Кокку визнавали найкращим тренером Мексики останні два роки поспіль.