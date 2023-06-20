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Напередодні збірна Косова програла білорусі.

Федерація футболу Косова на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера Алена Жіреса.

Угода з 70-річним французом була розірвана за взаємною згодою сторін. У своєму останньому матчі під керівництвом Жіреса збірна Косова поступилася білорусі (1:2) у матчі відбору Євро-2024.

Жірес очолював збірну Косова з початку 2022 року. Загалом він провів із національною командою 14 матчів, у яких здобув чотири перемоги, шість разів зіграв внічию при чотирьох поразках.

Після чотирьох турів збірна Косова набрала три очки та посідає передостаннє, п'яте місце у відбірковій групі Євро-2024.