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Легендарний італійський захисник підтримає український народ.

Легенда Ювентуса, Реала та збірної Італії Фабіо Каннаваро візьме участь у благодійному матчі Game4Ukraine на підтримку України. Про це повідомляє прес-служба Game4Ukraine.

Два капітана вибиратимуть свої склади з ростеру, до складу якого ввійдуть легендарні футболісти з усього світу, а також деякі знаменитості.

Цього дня також буде звучати жива музика на стадіоні завдяки концерту біля поля під час тривалої 45-хвилинної перерви.

Нагадаємо, матч на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні пройде 5 серпня.

Також зазначимо, що команду Олександра Зінченка очолить колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер.