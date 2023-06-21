Легендарний італійський захисник підтримає український народ.
Андрій Шевченко та Фабіо Каннаваро, Getty Images
21 червня 2023, 17:36
Легенда Ювентуса, Реала та збірної Італії Фабіо Каннаваро візьме участь у благодійному матчі Game4Ukraine на підтримку України. Про це повідомляє прес-служба Game4Ukraine.
Два капітана вибиратимуть свої склади з ростеру, до складу якого ввійдуть легендарні футболісти з усього світу, а також деякі знаменитості.
Цього дня також буде звучати жива музика на стадіоні завдяки концерту біля поля під час тривалої 45-хвилинної перерви.
Нагадаємо, матч на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні пройде 5 серпня.
Також зазначимо, що команду Олександра Зінченка очолить колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер.