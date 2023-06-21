Костариканський футболіст продовжить свою кар'єру у Греції.
Роналд Матарріта, ФК Аріс
21 червня 2023, 18:35
Колишній захисник Дніпра-1 Роналд Матарріта підписав контракт із Арісом. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Угода з 28-річним костариканцем розрахована на три роки.
Нагадаємо, кілька днів тому Матарріта разом із ще шістьма футболістами залишили Дніпро-1, ставши вільним агентом.
Минулого сезону Матарріта провів дев'ять поєдинків, у яких відіграв на полі 358 хвилин.
За підсумками сезону Аріс посів п'яте місце у грецькій Суперлізі, що дає право виступити у кваліфікації Ліги конференцій, де суперником буде переможець пари Арарат-Вірменія – Егнатія.