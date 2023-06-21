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Костариканський футболіст продовжить свою кар'єру у Греції.

Колишній захисник Дніпра-1 Роналд Матарріта підписав контракт із Арісом. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 28-річним костариканцем розрахована на три роки.

Нагадаємо, кілька днів тому Матарріта разом із ще шістьма футболістами залишили Дніпро-1, ставши вільним агентом.

Минулого сезону Матарріта провів дев'ять поєдинків, у яких відіграв на полі 358 хвилин.

За підсумками сезону Аріс посів п'яте місце у грецькій Суперлізі, що дає право виступити у кваліфікації Ліги конференцій, де суперником буде переможець пари Арарат-Вірменія – Егнатія.