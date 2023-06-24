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Захисник буде виступати в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Представники чемпіонату Саудівської Аравії продовжують переманювати футболістів з європейських топ-5 ліг.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Аль-Хіляль провів медичні тести для Кулібалі та підписав з ним контракт.

Стверджується, що офіційно про трансфер повідомлять вже цими вихідними.

У сезоні-2022/23 Кулібалі провів 23 матчі за Челсі в англійській Прем'єр-лізі: на його рахунку два голи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки Аль-Хіляль запропонував Кулібалі.