Другое

Сенегалець переїжджає в екзотичний чемпіонат.

Аль-Хіляль працює над придбанням Каліду Кулібалі. Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, трансфер гравця Челсі узгоджено.

За інформацією інсайдера, Аль-Хіляль досяг усної домовленості з Челсі про перехід захисника, а також погодив із ним умови особистого контракту. Угода буде розрахована на 3 роки.

Контракт Каліду з Челсі розраховано до літа 2026 року.

У сезоні-2022/23 Кулібалі провів 23 матчі за Челсі в англійській Прем'єр-лізі: на його рахунку два голи.