Другое

Португальцю пропонували 30 мільйонів євро за сезон.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью мав пропозицію від Аль-Хіляля, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуб із Саудівської Аравії запропонував португальцю 30 мільйонів євро за сезон. Тим не менш, Моурінью відмовився від цієї пропозиції.

Повідомляється, що Жозе зосереджений на роботі у Ромі. Після відмови португальця, Аль-Хіляль намагався отримати Массиміліано Аллегрі з Ювентуса.

Нагадаємо, що за підсумками сезону Рома посіла шосте місце у Серії А та дійшла до фіналу Ліги Європи під керівництвом Моурінью.