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Француз відтепер володіє футбольним клубом.

Півзахисник Аль-Іттіхада Н'Голо Канте придбав футбольний клуб Ексельсіор Віртон, який змагається у третьому дивізіоні чемпіонату Бельгії. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Француз вступить на посаду першого липня.

Ексельсіор Віртон вилетів із другої за силою ліги за підсумками сезону-2022/23. Наступного сезону клуб виступить в Національному дивізіоні 1.

Колишній власник Флавіо Бекка передав клуб Канте без боргів.

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