Француз відтепер володіє футбольним клубом.
НГОЛО КАНТЕ, GETTY IMAGES
29 червня 2023, 15:42
Півзахисник Аль-Іттіхада Н'Голо Канте придбав футбольний клуб Ексельсіор Віртон, який змагається у третьому дивізіоні чемпіонату Бельгії. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Француз вступить на посаду першого липня.
Ексельсіор Віртон вилетів із другої за силою ліги за підсумками сезону-2022/23. Наступного сезону клуб виступить в Національному дивізіоні 1.
Колишній власник Флавіо Бекка передав клуб Канте без боргів.
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