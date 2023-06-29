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Тепер "синьо-жовті" очікують на результат матчу між Швейцарією та Італією.

В останньому матчі групового етапу Європейських ігор у Тарнові збірна України з пляжного футболу обіграла Молдову.

Матч закінчився з рахунком 6:5 на користь підопічних Миколи Костенка та Олександра Корнійчука.

У складі нашої збірної результативними ударами відзначилися Зборовський, Войтенко, Глуцький, Медвідь та Войток, який оформив дубль.

Нагадаємо, у стартовому турі Україна обіграла Італію (6:5), після чого поступилася Швейцарії (2:4).

Таким чином, подальше турнірне становище "синьо-жовтих" залежить від останнього матчу у групі між Італією та Швейцарією, який розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Якщо італійці виграють у основний час із різницею в один чи два м'ячі, то українці посядуть третє місце та зіграє у міні-турнірі за 5-8 місця. У будь-якому іншому випадку Україна вийде до півфіналу з другого місця.

Україна – Молдова 6:5

Голи: Зборовський, 3, Войток, 7, 11, Войтенко, 13, Глуцький, 20, Медвідь, 20 – Граур, 6, 15, Турта, 29, Подлєснов, 33, 35.

Україна: Неруш, Пославський, Глуцький, Медвідь, Войток, Щериця, Корнійчук, Пашко, Зборовський, А. Борсук, Заворотний, Войтенко.

Молдова: Істраті, Гарановський, Ігнат, Подлєснов, Кожокарь, Мице, Граур, Боровський, Сиргі, Турта, Скіценко, Чех.